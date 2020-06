Wateroverlast door forse regen- en onweersbuien

Op verschillende plekken in het land zorgen stevige regenbuien zondag voor overlast. Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien “met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast”.

In Weert in Limburg zorgden de regenbuien voor ondergelopen straten. Daar kwam in korte tijd veel hemelwater naar beneden. De brandweer is bezig met het in kaart brengen van de overlast. Weerplaza meldt verder dat een bui boven Amsterdam en de Utrechtse Heuvelrug voor wateroverlast zorgt.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor de regenbuien en laat weten dat als er een plas op de weg blijft liggen de rijstrook wordt afgesloten.