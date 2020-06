Poetin: ‘Antiracisme-protesten leggen diepe crisis VS bloot’

De Russische president Vladimir Poetin denkt dat de antiracisme-demonstraties in de Verenigde Staten een teken zijn van een diepe interne crisis. Poetin ging daarmee voor het eerst in op de grote maatschappelijke onrust die in de VS is ontstaan na de gewelddadige dood van George Floyd tijdens zijn aanhouding door de politie in Minneapolis, eind mei.

Poetin deed de uitspraak in een interview met televisiezender Rossiya 1. Die zender zette een deel van het interview, dat zondagavond in zijn geheel wordt uitgezonden, online. Het is het eerste televisie-interview met Poetin sinds het begin van de coronacrisis.

De Russische president legde in het interview ook een verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. “Het laat zien dat er problemen zijn. Zaken die te maken hebben met de strijd tegen het coronavirus, hebben ook algemene problemen aan het licht gebracht.”

Poetin schetste ook een contrast tussen de situatie in de Verenigde Staten en die in Rusland. “Wij gaan goddank richting het einde van situatie met minimale verliezen. In de Verenigde Staten is dat niet het geval.” Daarbij bekritiseerde hij de VS om een gebrek aan leiderschap. “Ik denk dat het probleem is dat groepsbelangen en partijbelangen boven het maatschappelijk belang en het belang van het volk worden gesteld.” Poetin zegt te betwijfelen of iemand in de Russische federale of regionale overheden tegen de corona-strategie van de regering in zou gaan.