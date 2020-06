IMF negatiever geworden over wereldeconomie

De wereldeconomie krimpt dit jaar harder dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in april verwachtte. Dat heeft IMF-directeur Kristalina Georgieva dit weekend in een speech gezegd. “De echte economie is hard geraakt”, aldus de Bulgaarse. “De meeste landen doen het slechter dan we hadden voorzien.”

In april ging het IMF nog uit van een mondiale krimp van 3 procent. Als het IMF later deze maand met een nieuwe raming komt, wordt er dan ook een hoger krimppercentage verwacht. Voor Nederland ging het IMF in april nog uit van een economische krimp van 7,5 procent dit jaar.