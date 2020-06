Duitsland start dinsdag met waarschuwingsapp voor corona

Duitsland begint dinsdag te werken met een app die waarschuwingen geeft over de eventuele verspreiding van het coronavirus. De officiële app van de bondsregering blijkt goed te werken en kan worden gebruikt, hebben zegslieden in Berlijn gemeld. De vinding wordt door onder anderen de ministers van Gezondheid en van Binnenlandse Zaken, Jens Spahn en Horst Seehofer, officieel gepresenteerd.

Het doel van de app is om mogelijke contacten van patiënten in kaart te brengen en afstanden te meten tussen de gebruikers onderling. Zo waarschuwt het apparaat als twee gebruikers zich volgens de metingen van de app te lang te dicht bij elkaar bevinden. Grondslag van het systeem is vrijwilligheid en anonimiteit.