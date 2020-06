Niet snel meer vliegreizen met intrekking reisbeperkingen

Het schrappen van de meeste reisbeperkingen die wegens het coronavirus zijn ingesteld, brengt de klanten niet snel terug bij de Europese luchtvaartmaatschappijen. Deze maand bieden luchtvaartmaatschappijen in Duitsland bijvoorbeeld slechts 14 tot 15 procent van hun capaciteit aan en dat is volgens voorzitter Matthias von Randow van de vereniging van de Duitse luchtvaart “een moedig aanbod”. Gevreesd wordt dat er nog steeds vliegtuigstoelen leeg blijven. Van Randow denkt dat de vraag slechts stap voor stap zal stijgen en dat het belangrijk is dat de reisbeperkingen wereldwijd snel worden ingetrokken.

In de luchtvaartsector wordt betwist dat het risico in vliegtuigen op verspreiding van het coronavirus groot is. In de toestellen wordt de lucht ververst en gezuiverd, en virussen zijn niet nieuw en het coronavirus is tenslotte als elk ander virus, beklemtoont Volker Thum van het verbond van de Duitse lucht- en ruimtevaartindustrie. Thum zegt dat in vliegtuigen luchtfilters en zuigers zijn die de lucht elke twee tot drie minuten zuiveren. De werking is volgens hem net als een plexiglazen of kunststoffen afscheiding en bovendien dragen passagiers nu een mondmasker.

De verkeersvliegerij wil geen plexiglas in de toestellen en ook geen stoelen vrij houden op langere vluchten. Luchtverversing, zuivering en mondmaskers maken van het vliegtuig het vervoermiddel met de minste kans op besmetting, betoogt Von Randow.