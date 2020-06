57 nieuwe coronabesmettingen in China, vrees voor opleving virus

China meldde zondag 57 nieuwe coronagevallen, het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds april. De binnenlandse uitbraak in China was grotendeels onder controle gebracht door een strikte lockdown die begin dit jaar werd ingesteld. Een nieuwe virusuitbraak is gekoppeld aan een vlees- en groentemarkt in het zuiden van hoofdstad Peking.

De nationale gezondheidscommissie zei dat er 36 nieuwe binnenlandse besmettingen in de hoofdstad waren. Twee andere werden vastgesteld in de noordoostelijke provincie Liaoning en houden volgens de gezondheidsfunctionarissen verband met de uitbraak in Peking.

Elf woonwijken in de buurt van de vlees- en groentemarkt zijn in lockdown gegaan. Ook is besloten leerlingen van basisscholen die de lessen nog niet hadden hervat, voorlopig thuis te houden. Negen scholen en kleuterscholen in de buurt zijn gesloten, sportevenementen, groepsdiners en groepsvervoer naar andere provincies zijn verboden.

Er zijn ook zorgen ontstaan ​​over de veiligheid van de voedselvoorzieningsketen, en ook enkele andere markten in de stad zijn gesloten. Staatsmedia meldden dat het longvirus is aangetroffen op snijplanken die werden gebruikt voor de behandeling van geïmporteerde zalm, en dat grote supermarktketens de voorraden zalm hebben verwijderd.

De meeste nieuwe gevallen in China van de afgelopen maanden waren buitenlandse onderdanen die werden getest toen ze naar huis terugkeerden.