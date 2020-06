Braziliaanse burgemeester besmet met coronavirus

“Vandaag heb ik positief getest op het coronavirus. Het gaat goed. Geen symptomen”, zei hij op Instagram. In een video op hetzelfde sociale netwerk onthulde hij dat hij dit resultaat ontving na een routinematige screening, nadat hij vier keer eerder negatief was getest.

“De aanbeveling van mijn arts, aangezien ik geen symptomen heb, is om thuis te blijven. Het is niet nodig mijn post te verlaten. Ik zal door kunnen gaan met het houden van online vergaderingen”, aldus de 40-jarige burgemeester. Hij gaat tien dagen in thuisisolatie.

Aan het begin van de pandemie liet Covas in zijn kantoor op het gemeentehuis een bed installeren om 24 uur per dag beschikbaar te zijn om de gezondheidscrisis te bestrijden.

Afgelopen oktober werd bij Covas een ernstige vorm van kanker in het spijsverteringskanaal vastgesteld. Na vele chemotherapiebeurten moest hij op 26 februari beginnen met immunotherapie, de dag waarop Sao Paulo het eerste bevestigde geval van Covid-19 in Brazilië vaststelde. “Ik heb er nooit aan gedacht mijn post te verlaten, want de dokters vonden het nooit nodig”, zei de burgemeester drie weken geleden.

De staat Sao Paulo, waarvan de gelijknamige metropool de hoofdstad is, is de rijkste en meest bevolkte in Brazilië. De staat is zwaar getroffen door de pandemie, met 172.875 bevestigde besmettingsgevallen en 10.581 doden, volgens de laatste tellingen. Desondanks zijn deze week winkels geleidelijk weer opengegaan.