Steun partij BEP maakt kiezen Surinaamse president mogelijk

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe parlement bijeenkomt om de president en vicepresident te kiezen. Dit zal in ieder geval na 29 juni zijn, de dag waarop de nieuw gekozen volksvertegenwoordigers worden toegelaten tot het parlement. In een volgende bijeenkomst zullen de 51 nieuwe leden daarover stemmen. Om de president aan te stellen is twee derde meerderheid nodig, dus 34 stemmen. Door de toezegging van de BEP, die twee zetels heeft, is er een meerderheid van 35 ontstaan.

“We spreken onze waardering uit naar de BEP over hun voornemen mee te werken bij het kiezen van de president en vice president. We vertrouwen erop dat ze onze voordracht zullen ondersteunen’’, aldus Roosveld.

Ronnie Asabina, voorzitter van de BEP, wil met de ondersteuning laten zien dat de BEP zich constructief opstelt. “De beoogde nieuwe regering heeft gezegd goed en integer te gaan werken met veel aandacht voor de financiële en gezondheidsproblematiek van het land. Dat is ook wat het volk wil’’, aldus Asabina.

Toch betekent de steun van de BEP volgens Asabina niet dat de partij iedere keer de coalitie zal volgen. “Er is voor ons nu geen sprake van regeerverantwoordelijkheid zoals we als BEP de afgelopen vijf jaar wel hadden. Wij gaan ons constructief opstellen en meedoen met wat goed is voor het land’’, aldus Asabina.