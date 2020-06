Massaal protest in Zwitserland tegen racisme

De grootste demonstratie was in in het centrum van Zürich met meer dan 10.000 betogers. De meesten waren gekleed in het zwart. Ze hadden borden bij zich met de bekende teksten als ‘Black Lives Matter’, ‘Racism is a Pandemic Too’ en ‘I Can’t Breathe’. Het ging er vreedzaam aan toe, maar aan het eind van de middag werd de sfeer toch wat grimmiger.

Een groep, volgens de politie aangevoerd door bekende links-radicalen, gooide stenen en flessen naar de ordebewakers. Een agent raakte gewond, een aantal ‘autonomen’ werd opgepakt.

Ook in Bern waren duizenden mensen op de been voor een protestactie bij de regerings- en parlementsgebouwen. De actie verliep gemoedelijk. In Genève, waar eerder deze week 10.000 Zwitsers demonstreerden, bleef het ditmaal stil op straat. In Lausanne werd met toestemming van de overheid wel actie gevoerd. De organisatie wilde daar aandacht vragen voor de dood van drie zwarte mannen in de laatste vier jaar waarbij de politie een kwalijke rol speelde.