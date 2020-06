België: niet verstandig om los van EU vaccin te regelen

De Belgische minister van Volksgezondheid is niet te spreken over het initiatief van Nederland en drie andere EU-landen om honderden miljoenen doses te kopen van een vaccin tegen het coronavirus. Maggie De Block noemt het “niet verstandig” dat landen buiten de Europese Commissie om gaan onderhandelen.

Nederland maakte zaterdag bekend met Duitsland, Frankrijk en Italië zo’n 300 miljoen doses te kopen van een middel waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is. “Zo versnipper je alles opnieuw en verzwak je iedereen: het overkoepelend initiatief van de commissie maar ook je eigen positie”, reageert De Block op het nieuws.

De minister zegt dat haar land de inspanningen blijft steunen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat wil zelf met farmaceutische bedrijven onderhandelen over de aanschaf van vaccins en reageerde eerder al negatief op het samenwerkingsverband van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië.

De Block zegt dat het Europese initiatief veel verder gaat dan dat van de Nederlands-Duits-Frans-Italiaanse kopgroep. De commissie gaat met meerdere partijen om de tafel. “En dat zal ook nodig zijn, want het is nu nog niet te voorspellen wie er het eerst een vaccin zal vinden en of die firma dat vaccin dan in voldoende grote hoeveelheden kan produceren.”