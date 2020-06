Kijkcijferrecord in Italiaans voetbal na corona-onderbreking

De eerste voetbalwedstrijd in Italië na een onderbreking van drie maanden vanwege de coronacrisis heeft direct een kijkcijferrecord gevestigd. De return in de halve finales van het bekertoernooi tussen Juventus en AC Milan trok 8,3 miljoen kijkers op de nationale tv-zender RAI. Daarmee was het de best bekeken wedstrijd van dit seizoen.