CU-leider Segers: coronacrisis bracht coalitie dichter bij elkaar

De coronacrisis heeft een “urgentie en daadkracht opgeleverd die de coalitie ten goede is gekomen”, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers over de samenwerking binnen de regeringscoalitie. De samenwerking tussen de vier partijen “liep voor de crisis weer wat stroever”.

“Er zijn seizoenen in die samenwerking”, zegt Segers op de dag van het online-congres van zijn partij over de coalitie met VVD, CDA en D66. ChristenUnie is met vijf zetels in de Tweede Kamer de kleinste coalitiepartij. “Er waren periodes dat het heel lastig was.” De discussie over het afschaffen van de dividendbelasting bijvoorbeeld. “Dat schuurde echt wel.”

Na het sluiten van het klimaatakkoord en het pensioenakkoord, en toen de vier partijen een overeenkomst bereikten over het kinderpardon “kwam er juist heel veel energie in die samenwerking”, zegt Segers. Ondanks alle verschillen kwamen de partijen er dan toch uit. Dat gebeurde vooral toen de coronacrisis uitbrak: “Er lag een enorme opgave, het werd echt blussen. Dat bracht ons dichter bij elkaar.”

Online

De ChristenUnie organiseerde haar congres noodgedwongen online, wegens de coronamaatregelen. Vanuit het EO-gebouw in Hilversum sprak Segers de partijleden toe via YouTube. Nederland zit in een heel belangrijk moment in de coronacrisis, nu de maatregelen langzaam worden versoepeld, stelt Segers.

Er komt wat hem betreft een omslag op het gebied van onder meer het klimaat en de economie. Er moet een einde komen aan het “roofdierkapitalisme”. Daarvoor in de plaats moet er een “dienstbare economie” komen, waarin niet wangedrag maar juist maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt beloond, aldus Segers. Zijn partij wil daarin naar zijn zeggen verder gaan dan de coalitiegenoten, maar hij vindt het toch een goede zaak dat zijn partij meeregeert. “In een coalitie kun je niet alles bereiken, maar wel meer dan wanneer je niet in de coalitie zou zitten.”