Hooggerechtshof Venezuela doet omstreden aanstelling

De constitutionele kamer van het hooggerechtshof in Venezuela heeft Indira Maira Alfonzo Izaguirre aangesteld tot president van de nationale verkiezingscommissie. Het Zuid-Amerikaanse land houdt later dit jaar parlementsverkiezingen. De aanstelling van Alfonzo is omstreden omdat Canada haar en andere Venezolaanse functionarissen sanctioneerde vanwege hun rol tijdens de controversiële verkiezingen in 2018 die door huidig president Nicolas Maduro werden gewonnen.