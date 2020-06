Grote brand in veeschuren in Barneveld

In Barneveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in meerdere pluimveeschuren aan de Donkervoorterweg. Het vuur is inmiddels onder controle en de brandweer is bezig met nablussen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In totaal vijf stallen hebben vlam gevat, waarvan er vier volgens de brandweer als compleet verloren moeten worden beschouwd.