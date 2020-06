‘Pensioencontract biedt perspectief voor ouderen’

Het nieuwe pensioencontract biedt perspectief. Dat concludeert Manon Vanderkaa, directeur van ouderenorganisatie KBO-PCOB nadat eerder op vrijdag op hoofdlijnen overeenstemming werd bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. De organisatie benadrukt onder meer de grotere kans dat pensioenfondsen door gewijzigde regels over buffers kunnen gaan indexeren.

“We zijn voorzichtig positief gestemd over dit nieuwe contract”, aldus Vanderkaa. Na 12 jaar inleveren is het volgens haar goed dat gepensioneerden meer perspectief op indexatie krijgen. Ze vindt het te vroeg voor een definitief oordeel. “De kans op korten wordt ook groter. En er zijn meer vragen. We gaan alles daarom eerst goed bestuderen en, net als de vakbonden, onze achterban raadplegen.”