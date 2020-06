Britten binden in over strenge douanecontroles na brexit

Bedrijven die goederen naar het Verenigd Koninkrijk verschepen krijgen nu volgend jaar zes maanden de tijd om douaneverklaringen in te dienen en eventuele heffingen te betalen, zo werd bekendgemaakt. Daarbij maakt het niet uit of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een brexitdeal komen. Volgens ondernemersorganisaties in het Verenigd Koninkrijk is dit “welkom nieuws”, omdat veel bedrijven eenvoudigweg nog niet klaar zijn met de voorbereidingen op een chaotisch vertrek van de Britten aan het einde van het jaar.

Het nieuwe grensbeleid werd aangekondigd nadat Groot-Brittannië en de EU waren overeengekomen het tempo van hun handelsbesprekingen op te voeren. De voorbije maanden raakten de gesprekken in een impasse. De Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zullen op 15 juni telefonisch overleggen om daarmee de onderhandelingen een impuls te geven.

Met nog maar zes maanden te gaan tot Groot-Brittannië de EU definitief verlaat, blijkt dat bedrijven moeite hebben om maar een fractie van de 50.000 benodigde extra douaneambtenaren te werven die volgens de transportindustrie nodig zijn. Dit om te voorkomen dat afhandelingen bij de havens van het land in de war raken na de brexit.