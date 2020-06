De Geest spreekt alle talen, ook plat-Amsterdams. ‘Schijnbaar is m’n hartje opengegaan’

'Want de Geest spreekt alle talen’. De woorden van het oude gezang galmen in mijn hoofd als ik terugdenk aan de ontmoeting die ik net had. De Geest mag dan in alle talen tot mensen spreken, maar in hoeveel talen zou Hij mensen eigenlijk verstaan?

Ik heb net een gesprek gehad met een vrouw uit de buurt die graag gedoopt wil worden. Dat dat gezegd kan worden, is al een wonder. Ik zag haar twee jaar geleden voor het eerst in Hebron. Ze was toen bij de doop van haar eigen zus die tot geloof gekomen was. Ze keek boos (‘ik kijk altijd boos’, zei ze er later over) en het leek alsof ze weinig begreep van de keuze van haar zus.

Maar twee jaar later praat ze met me over God alsof het een familielid is die ze al jaren kent. 'Dan voel ik Hem dichtbij en zeg ik: "Hé, ben je er weer ouwe?" En dan denk ik: oh, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen tegen God.'

In de jaren na de doop van haar zus kwam ze steeds vaker in Hebron, eerst bij de inloop in onze huiskamer. Daarna ook naar vieringen en deed ze mee aan een aantal kennismakingsgesprekk..

