Gouverneur New York dwingt veranderingen bij politiekorpsen af

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York wil dat lokale overheden voor 1 april 2021 plannen hebben gemaakt en die ook uitvoeren voor drastische hervormingen bij hun politiekorpsen. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden gekort op de bijdrage die zij van de staat krijgen.

Andrew Cuomo kondigde vrijdag aan daar een decreet over te zullen ondertekenen. De hervormingen moeten zijn gericht op het terugdringen van onder andere het gebruik van geweld en vooringenomenheid. Aanleiding zijn de massale protesten tegen racisme en politiegeweld na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis in de staat Minnesota.

Eerder kondigde Cuomo voor de staatspolitie drastische hervormingen aan. Zo wordt het gebruik van een nekklem door de politie verboden. Cuomo tekende vrijdag een wet waarmee verslagen over het gedrag van politiemensen openbaar kunnen worden.