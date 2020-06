Minister Schouten: ga discussie over vleestaks niet uit de weg

De politiek moet de discussie over een vleestaks niet uit de weg gaan, vindt landbouwminister Carola Schouten. "Alles wat bijdraagt" om het klimaat, de natuur en de boer te sparen, "is meegenomen".

Schouten nam vrijdag ruim 50.000 handtekeningen in ontvangst van pleitbezorgers van een vleesheffing. Deze zogeheten TAPP-coalitie wil vlees wat duurder maken en de opbrengst gebruiken om natuur te herstellen, boeren te helpen en mensen met een kleine beurs te compenseren zodat vlees voor hen niet onbetaalbaar wordt. De vleesprijs wordt volgens de voorvechters zo "eerlijker". Die dekt zo ook de kosten van het eten van vlees voor bijvoorbeeld het milieu en de volksgezondheid, stellen ze.

Het draagvlak voor een hogere vleesprijs groeit, constateert ook Schouten. "Ook door de coronacrisis denken steeds meer mensen na over hun voedsel." Of een vleesheffing het juiste middel is om samenleving én boer te helpen, wil ze nog niet concluderen, "maar ik vind het wel goed dat dit op de kaart wordt gezet".

Van een heffing gaat het vóór de Tweede Kamerverkiezingen echter niet meer komen, zegt ze met een schuin oog naar de kritische coalitiepartners VVD en CDA. "Richt je op de schrijvers van de verkiezingsprogramma's."