NVWA ruimt ruim 570.000 nertsen wegens coronavirus

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft deze week in totaal meer dan 570.000 nertsen geruimd wegens het aantreffen van het coronavirus bij dieren op dertien bedrijven. Onder de geruimde dieren waren ruim 480.000 pups, want juist in deze tijd van het jaar krijgen de nertsen jongen. De geruimde bedrijven staan in Noord-Brabant en Noord-Limburg, aldus de NVWA.