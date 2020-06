Sinds 1 juni meer coronatests en minder gevallen

Van maandag 1 tot en met donderdag 11 juni zijn 92.864 mensen getest. Dat is evenveel als in de laatste drie weken van mei. Die tests in juni brachten 1774 coronagevallen aan het licht. Dat betekent dat 1,9 procent van alle geteste personen de ziekte daadwerkelijk onder de leden had. Van de bijna 95.000 mensen die tussen 11 en 31 mei waren getest, hadden ruim 4500 het coronavirus. Dat komt neer op 4,8 procent.

Per dag kunnen 30.000 tests worden uitgevoerd, maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. Afgelopen maandag voerden de laboratoria bijna 7300 tests uit, op dinsdag en woensdag ruim 10.000 en op donderdag bijna 6500.