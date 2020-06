D66 wil snel meer onderzoek naar ventilatie in vliegtuigen

Regeringspartij D66 is blij dat ook in vliegtuigen en op luchthavens een mondkapjesplicht gaat gelden om het risico van verspreiding van het nieuwe coronavirus te verkleinen. Maar Tweede Kamerlid Jan Paternotte vindt het wel opmerkelijk dat gezondheidsinstituut RIVM kennelijk veel vertrouwen stelt in de ventilatiesystemen in vliegtuigen, zonder dat daar wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. "Dat verdient uitleg", zegt hij.