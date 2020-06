Rutte: erken geschiedenis en leg plussen en minnen uit

Premier Mark Rutte vindt dat mensen met elkaar in gesprek moeten over omstreden zaken in de geschiedenis in plaats van beelden te bekladden. "We moeten erkennen dat onze geschiedenis onze geschiedenis is en daarin zitten allemaal plussen en minnen. En als bepaalde beelden herinneringen oproepen of refereren aan delen van onze geschiedenis waar we nu misschien minder trots op zijn, dat moet je dát met elkaar bespreken", zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.