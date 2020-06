Buiten de lijnen gekozen tot beste sportboek 2019

In Buiten de lijnen schrijft Heinen over vergeten voetballers als Willi Kraus, Alessandro Zarelli, Ali Dia en Jaguaré Bezema de Vasconselos. "Ruim 550 pagina’s met miniaturen over vergeten voetballers uit de hele wereld. Heinen schrijft het zo mooi op dat je gaat denken dat hij alles verzonnen heeft, maar de voetballers hebben ook nog echt bestaan. En dat is allemaal te danken aan de bijna archeologische nieuwsgierigheid en het ongelooflijke schrijftalent van de auteur", aldus de vijfkoppige jury.

Andere genomineerden waren 'Johan Cruijff' van Auke Kok, 'Paul Dogger' van Peter Zantingh, 'Abdi Nageeye - Atleet zonder grenzen' van André van Kats en 'Briek! De laatste flandrien' van Herman Chevrolet.

De trofee is vernoemd naar sportjournalist Nico Scheepmaker (1930-1990) vanwege diens enorme invloed op de serieuze sportjournalistiek.