‘Heel dicht bij akkoord in pensioenoverleg’

In het pensioenoverleg hangt een akkoord in de lucht. “We zijn er heel dicht bij”, liet werkgeversvoorman Hans de Boer weten voorafgaand aan het vervolg van de onderhandelingen op vrijdagmiddag. “We moeten er vandaag een klap op kunnen geven.”

Eigenlijk is er op hoofdlijnen al overeenstemming tussen vakbonden, werkgevers en kabinet, geeft de voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW aan. Op tafel ligt nog wel de vraag hoe het financiële gat bij een overgang naar het nieuw pensioenstelsel precies overbrugd moet worden. “Dit zijn vaak technische berekeningen.” Ook wordt er nog gepraat over de dreigende kortingen bij pensioenfondsen.

Volgens de werkgevers zou de regeling die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vorig jaar aankondigde om kortingen op korte termijn te voorkomen het beste nog met een jaar verlengd kunnen worden. Dan hoeven mensen in de huidige coronacrisis in ieder geval niet bang te zijn voor pensioenverlagingen. Maar of Koolmees hiertoe bereid is, is nog niet zeker. “Je hebt pas een deal als je over alle onderwerpen een deal hebt”, verklaart De Boer.

Vakbondsvoorzitter Han Busker van FNV zegt dat er nog een “paar knelpunten” zijn waarover wordt onderhandeld. “Het is geen eenvoudige opdracht”, benadrukt hij. “Maar we hopen nu stappen te zetten.”