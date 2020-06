Amsterdam wil tekst en uitleg geven bij ‘koloniale’ standbeelden

De gemeente Amsterdam brengt in kaart welke standbeelden, gebouwen en straatnamen een link hebben met het koloniale verleden. Het is de bedoeling dat de historische context van personen en situaties binnenkort wordt toegelicht op informatieborden.

Op veel plaatsen, onder meer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn standbeelden van ‘koloniale helden’ en slavenhandelaars beklad, beschadigd of omvergehaald. In Rotterdam zijn standbeelden van Piet Hein en Pim Fortuyn beklad. Woensdag protesteerden zo’n 10.000 mensen in Amsterdam-Zuidoost tegen racisme.

“We zijn geen voorstander van uitwissen, we zijn een voorstander van uitleggen en duiden zodat mensen zelf een geïnformeerd oordeel kunnen vormen”, aldus het Amsterdams college in een verklaring. “Het is niet aan de politiek om voor te schrijven wat omstreden is, het moet onderwerp van de maatschappelijke discussie zijn. De Amsterdamse geschiedenis is rijk en soms pijnlijk. Dat verstoppen we niet maar bespreken we. Vernieling accepteren we niet en daar zullen we dan ook tegen optreden.”

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zei eerder op vrijdag “dat het niet helpt als mensen standbeelden van controversiële historische figuren omverhalen”. Ze juicht het wel toe dat er een discussie op gang komt over institutioneel racisme en discriminatie.