Johnson: bedreigingen Churchill-monument absurd en beschamend

De Britse premier Boris Johnson vindt het “absurd en beschamend” dat demonstranten het monument van oorlogspremier Winston Churchill (1874-1965) dreigen te vernielen. Het beeld in Londen is uit voorzorg ingepakt nadat demonstranten het voetstuk eerder van de tekst ‘was een racist’ voorzagen.

Johnson haalde op Twitter uit naar de demonstranten die het beeld hadden beklad. “Ja, Churchill zei soms dingen die vandaag de dag onacceptabel zouden zijn”, gaf Johnson toe. “Maar hij heeft zijn monument volkomen verdiend. We kunnen ons verleden niet reviseren of censureren. We kunnen niet doen alsof we een andere geschiedenis hebben”, aldus Johnson, die opriep om dit weekend niet naar demonstraties te gaan.

“Wij begrijpen allemaal de legitieme gevoelens van verontwaardiging over hetgeen er in Minnesota is gebeurd”, stelde Johnson naar aanleiding van de gewelddadige dood van George Floyd bij zijn aanhouding door de politie in de Amerikaanse stad Minneapolis eind vorige maand. “Hoeveel vooruitgang we in ons land ook hebben geboekt in het bestrijden van racisme, en dat is enorm veel, we beseffen allemaal dat er nog veel werk te doen is.” Volgens Johnson zijn de demonstraties tegen racisme en politiegeweld tegen minderheden “helaas gekaapt door extremisten die geweld willen plegen.”