Komiek Cleese kritisch over verwijderen aflevering Fawlty Towers

De Britse komiek John Cleese is niet te spreken over het besluit van een Britse streamingdienst om een roemruchte aflevering van de comedy-serie Fawlty Towers te verwijderen. Het gaat om de aflevering The Germans, met de fameuze zinsnede “don’t mention the war” (begin niet over de oorlog). Cleese speelt in de serie de hoofdrol van de haatdragende hotel-eigenaar Basil Fawlty.

De aflevering uit 1975 is tijdelijk verwijderd door UKTV, dat onder de publieke omroep BBC valt. De streamingdienst nam het besluit omdat de aflevering een scène bevat waarin een personage, ‘de majoor’, een racistische belediging uit aan het adres van het cricketteam van de Brits-Caribische eilanden.

Volgens Cleese moet voor iedereen duidelijk zijn dat het gedrag van sommige personages, waaronder de majoor, niet deugt. “Mensen hebben allemaal een ander gevoel voor humor. Sommigen begrijpen dat als je een personage onzin laat uitkramen, je dat personage bespot en niet de zienswijze van dat personage propageert.” Cleese beschrijft de majoor als “een fossiel”. “Als mensen te stom zijn om dat in te zien, wat kan ik dan zeggen?”, aldus de komiek.

Gedateerd taalgebruik

“De aflevering bevat racistisch taalgebruik, dus we halen de aflevering weg zolang we die tegen het licht houden”, aldus een woordvoerder van UKTV. “We kijken regelmatig opnieuw naar oudere inhoud om te beoordelen of die voldoet aan hedendaagse standaarden, waarbij we in het bijzonder letten op gedateerd taalgebruik. Sommige shows worden daarna vergezeld met een waarschuwing, andere worden gemonteerd. Wij willen de tijd nemen om te bekijken wat we met deze aflevering gaan doen.”

In de gewraakte aflevering, ontvangt de weinig menslievende hoteleigenaar Fawlty gasten uit Duitsland. Daarbij slaagt hij er telkens maar niet in om niet over de Tweede Wereldoorlog te beginnen, terwijl hij al zijn medewerkers “don’t mention the war” instrueert. “Begin niet over de oorlog.”

Afgelopen dagen verwijderden streamingdiensten de film Gone With the Wind, de televisieserie Cops en de comedyserie Little Britain vanwege racistische stereotyperingen. Daarover zijn discussies losgebarsten als gevolg van de gewelddadige dood van George Floyd tijdens zijn aanhouding door politieagenten in de Verenigde Staten.