Europarlementariërs vragen Merkel om transparantie in EU

Een honderdtal Europarlementariërs vraagt bondskanselier Angela Merkel om regels in te voeren voor transparante EU-besluitvorming en lobby-activiteiten. Dat zou zij moeten doen tijdens het Duitse EU-voorzitterschap vanaf 1 juli. In de brief, medeondertekend door GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, zeggen de parlementariërs dat ondoorzichtige praktijken in Brussel de EU-burgers een slechte dienst bewijzen. Ze verzoeken Merkel een einde te maken aan contacten en besluitvorming achter gesloten deuren.