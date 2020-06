Advies aan Hoge Raad: handhaaf verbod op Satudarah

Het verbod op motorclub Satudarah moet gehandhaafd blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, in de cassatieprocedure die de club heeft aangespannen tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Het hof bevestigde vorig jaar in hoger beroep een uitspraak van de rechtbank, waarin de club verboden werd verklaard.

Het Openbaar Ministerie is de afgelopen jaren in civiele procedures ten strijde getrokken tegen diverse motorclubs, omdat deze broeinesten van criminaliteit zouden zijn en daarmee een gevaar voor de openbare orde. De rechter verbood behalve Satudarah onder meer ook clubs als de Hells Angels en No Surrender.

In de zaak rond No Surrender zal de Hoge Raad naar verwachting op 4 december uitspraak doen. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend voor de raad.