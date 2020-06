Hoeveelheid werk voor bouwbedrijven toegenomen

Bouwbedrijven hebben in april hun orderboek zien groeien. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn maandelijkse conjunctuurmeting. Gemiddeld hadden bouwbedrijven voor 9,6 maanden werk liggen. In maart was dat nog 9,4 maanden. Tot en met maart nam de hoeveelheid werk bij bedrijven steeds af.