Trump laat campagnebijeenkomst bijwonen ‘op eigen risico’

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de economie weer moet gaan draaien en dat campagnebijeenkomsten weer gehouden kunnen worden, is hij toch niet helemaal gerust op de veiligheid in verband met het nieuwe coronavirus. Wie Trumps komende campagnebijeenkomst in Tulsa volgende week vrijdag wil bijwonen, moet eerst een verklaring ondertekenen met de belofte de president niet aan te klagen na besmetting met het potentieel dodelijke longvirus, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

In de verklaring staat dat bezoekers erkennen dat er een risico is om te worden blootgesteld aan het coronavirus in openbare gelegenheden, en dat zij alle risico’s zelf op zich nemen en de president of andere betrokken partijen niet juridisch verantwoordelijk zullen houden voor enige ziekte of letsel.

De ‘rally’ in Tulsa wordt de eerste campagnebijeenkomst van Trump sinds de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten. De bijeenkomst is onder meer omstreden omdat het aantal besmettingsgevallen in veel delen van de VS nog altijd toeneemt. Geen land in de wereld is harder getroffen. Het virus is bij meer dan 2 miljoen mensen in de VS vastgesteld en heeft tot 113.820 doden geleid.