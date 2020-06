Sekswerkers willen aan het werk, met hun eigen hygiëneprotocol

Vervang bedlinnen na iedere klant. Desinfecteer ook de objecten en oppervlakken waarover zwaar geademd wordt. Sekswerkers en klanten vermijden elkaars ‘vochtige ademzone’ door werkzaamheden daarop aan te passen. Sekswerkers douchen of wassen zich voor en na iedere afspraak. Sekswerkers werken een-op-een of met een koppel dat een huishouden deelt.

Dat staat in het protocol dat verschillende organisaties van sekswerkers vrijdag in Den Haag presenteerden om corona-veilig weer aan het werk te kunnen.”We zijn hier met zijn allen”, aldus een woordvoerster. De sekswerkers willen maandag alweer beginnen en niet pas 1 september, zoals de overheid wil.

Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, baseerde het protocol grotendeels op bestaande protocollen van andere contactberoepen, die een maand geleden weer begonnen met werken, zoals kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten.

Brandbrief

Sekswerkers stuurden in mei een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van financiële ondersteuning nu ze vanwege de coronacrisis niet mogen werken. Ze voelen zich uitgesloten van coronahulp. Volgens een woordvoerster van de organisatie Proud dreigden er op het moment van de persconferentie over het protocol sekswerkers in Amsterdam uit hun huis te worden gezet, omdat ze al drie maanden de huur niet hebben kunnen voldoen. Ook kunnen sekswerkers soms alleen nog maar brood eten, omdat er geen geld is voor warm eten.

Sekswerkers gaan heel streng om met hun gezondheid en met hygiëne, zo werd benadrukt. Ze hebben minder geslachtsziekten dan gemiddeld, werd gesteld. Dat ze niet aan het werk mogen, is naar hun zeggen het gevolg van willekeur.