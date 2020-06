Eerste zitting omvangrijke drugszaak Friesland

De rechtbank in Leeuwarden houdt vrijdag een eerste inleidende zitting in een omvangrijke drugszaak, waarin onder anderen leden van de motorclubs Hells Angels en Red Devils verdachten zijn. Naast tien uit Friesland afkomstige verdachten is in het onderzoek een man uit de Finse hoofdstad Helsinki opgepakt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen, variërend in leeftijd van 29 tot 55 jaar, van witwassen, bezit van vuurwapens en harddrugs, internationale handel in harddrugs en deelname aan een criminele organisatie.

De vermoedelijke bende zou vanuit Friesland drugslijnen hebben gehad naar Finland, Engeland en Ierland. Op 2 maart onderschepte de politie tijdens een grote actie een transport van 86 pakketten speed, op de snelweg A7 in Groningen, vlak voor de Duitse grens. In Finland heeft zo’n partij volgens het OM een geschatte straatwaarde van 700.000 euro, aldus het OM.

Het onderzoek is nog in volle gang, zegt justitie. Elf andere verdachten zijn aangehouden en na verhoor heengezonden. Zij zouden een rol hebben gespeeld bij het witwassen, bij het vervoer van geld of eenmalig bij de productie of het transport van drugs. Volgens het OM is er geen grond dit elftal in voorarrest te houden. Zij blijven wel verdachte.