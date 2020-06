Sekswerkers willen veel sneller dan mag weer aan het werk

Sekswerkers doen vrijdag uit de doeken hoe zij denken corona-veilig weer aan het werk te kunnen. Ze willen maandag alweer beginnen en niet pas 1 september, zoals de overheid wil. Ze lichten in Nieuwspoort in Den Haag hun plannen en wensen toe. Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, kondigt verder aan dat later op de dag achter de ramen in Den Haag en in andere raamgebieden “van alles te zien” zal zijn. “De gordijnen gaan eindelijk weer open.”

Tijdens een persconferentie presenteert SekswerkExpertise een protocol voor sekswerkers. Dit protocol is gebaseerd op bestaande protocollen van andere contactberoepen die een maand geleden weer begonnen met werken, zoals kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten. Belangrijk onderdeel van het protocol is een gezondheidscheck voor klanten en sekswerkers. Voorwaarde van de seksbranche is dat alleen klanten zonder coronaklachten welkom zijn. In het protocol staan ook andere hygiënerichtlijnen.

Sekswerkers stuurden in mei een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van financiële ondersteuning nu ze vanwege de coronacrisis niet mogen werken. Zij voelen zich uitgesloten van coronahulp. Volgens SekswerkExpertise hebben de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de brandbrief nog niet beantwoord. “Het blijft gewoon stil, terwijl wij toch een mooi protocol hebben opgesteld met alle partijen, waar ook de GGD naar heeft gekeken. We voldoen aan alle voorwaarden en willen kenbaar maken dat we weer aan de slag willen”, zegt een woordvoerster.

Het kabinet wil de coronamaatregelen voor sekswerkers per 1 september versoepelen, gelijktijdig met die voor de coffeeshops en alle sporten (binnen en buiten).