Veel leerlingen praktijkonderwijs en vmbo voelen zich onveilig

Een kwart van de leerlingen in het praktijkonderwijs voelt zich op school niet veilig. In het vmbo geldt dat voor een op de zes leerlingen. Dat zegt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) na een enquête onder in totaal zo’n 46.000 middelbare scholieren.

Twee op de drie havoleerlingen voelen zich veilig, en op het vwo zelfs ruim vier op de vijf. Dat er zulke verschillen bestaan tussen de leerniveaus, noemt LAKS zorgelijk. “Iedere scholier zou zich veilig moeten voelen op school, ongeacht op welk schoolniveau je zit”, laat de belangenclub weten. Hoe het komt dat scholieren op praktijkonderwijs en vmbo zich onveiliger voelen, laten de onderzoekers in het midden.

Ook de sfeer op de scholen is anders. In het praktijkonderwijs is een op de drie leerlingen positief over de sfeer op school. In het vwo geldt dat voor bijna driekwart van de leerlingen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat scholieren tevreden zijn over hun leraren. Die hebben veel kennis van hun vak en gaan met respect om met de leerlingen, zegt een ruime meerderheid van de ondervraagden op alle leerniveaus.