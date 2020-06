Hoekstra: geen haast met ‘complexe’ EU-begroting

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het geen punt als de onderhandelingen over de nieuwe EU-meerjarenbegroting, met daaraan gekoppeld een herstelfonds door de coronacrisis, tot na de zomer duren. “Kwaliteit is belangrijker dan snelheid”, zei hij na afloop van een videoconferentie van de EU-ministers van Financiën. “Het doel is een versterkt Europa”.