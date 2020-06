In het zuidwesten, Zeeland en het westen van Noord-Brabant, kunnen vrijdagavond onweersbuien ontstaan. Die gaan mogelijk gepaard met hagel en (zware) windstoten tot circa 70 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom voor die regio’s code geel afgegeven, wat inhoudt dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer.

