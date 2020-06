Topoverleg over brexitrelatie tussen Londen en Brussel

De Britse premier Boris Johnson, EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen overleggen maandag per video over het verloop van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat heeft de woordvoerder van Michel getweet. “Volgend op een telefoongesprek met Boris Johnson is de EU-president akkoord gegaan met een videoconferentie maandagmiddag 15 juni met Von der Leyen”. Ook de voorzitter van het Europees parlement David Sassoli doet mee.