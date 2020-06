Verpleeghuis met veel coronadoden ‘hield zich aan richtlijnen’

Bij verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam, waar in korte tijd relatief veel bewoners zijn overleden aan het coronavirus, werden alle richtlijnen gevolgd. Stichting Humanitas, die het verpleeghuis runt, heeft “alle maatregelen genomen die op dat moment redelijkerwijs verwacht mochten worden”. Dat is volgens Humanitas de uitkomst van een onderzoek waartoe het bestuur van de stichting opdracht had gegeven.

In het verpleeghuis stierven in enkele weken tijd minimaal 22 van de 99 bewoners aan het coronavirus. Daarop volgde veel media-aandacht. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde een onderzoek aan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De directie van Humanitas besloot ook zelf een onderzoek in te stellen. Dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Move Professionals. Humanitas bracht donderdag een samenvatting ervan naar buiten, maar wil het onderzoeksrapport zelf niet delen. Een duidelijke reden daarvoor kon een woordvoerder van de instelling niet noemen.

In de samenvatting wordt geschetst dat De Leeuwenhoek een multicultureel en levendig verpleeghuis is, waarvan de bewoners heel veel contact hebben met de buitenwereld. De bewoners hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, zowel psychisch als fysiek: van dementie tot diabetes en van COPD tot hartproblemen. “Het is heel waarschijnlijk dat deze ingrediënten een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de snelheid van de uitbraak in De Leeuwenhoek, en aan het relatief hoog aantal ernstig zieken en sterfgevallen.”