Afghaanse president wil gevangenenruil met Taliban versnellen

Na wekenlange militaire spanningen hadden de regering en de Taliban zich maandag opnieuw bereid getoond om geplande vredesbesprekingen te voeren. De regeringswoordvoerder sprak donderdag in Kabul voor het eerst over een onofficieel staakt-het-vuren. President Ghani benadrukte echter dat er elke dag tussen de zestig en zeventig aanvallen door islamisten worden gepleegd en dat er elke dag gemiddeld dertig doden vallen.

Een drie dagen durend staakt-het-vuren tussen de regering en de Taliban aan het einde van de ramadan zorgde voor tekenen van ontspanning nadat het conflict dreigde te escaleren. Ook de vastgelopen ruil van gevangenen kwam weer op gang. Volgens haar eigen verklaringen heeft de regering tot nu toe 3000 gevangenen vrijgelaten, de Taliban vijfhonderd.

De gevangenenruil maakt deel uit van de overeenkomst tussen de VS en de Taliban, die beide partijen eind februari in Doha hebben ondertekend. De overeenkomst voorziet in een terugtrekking van de internationale troepen die in het land verblijven en is bedoeld om de weg te effenen voor vredesbesprekingen in het land. Zo’n 5000 Taliban zouden moeten worden vrijgelaten in ruil voor duizend soldaten. De Afghaanse regering was niet betrokken bij de deal, wat tot spanningen leidde.