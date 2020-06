British Airways onderzoekt vrijwillige vertrekregeling piloten

British Airways kijkt naar een vrijwillige vertrekregeling voor piloten als alternatief voor het moeten ontslaan van personeel in de nasleep van de coronacrisis. Mogelijk dat een dergelijke regeling ook bij andere onderdelen van de Britse luchtvaartmaatschappij wordt ingezet. Dat staat in een brief aan het personeel. De vertrekregeling wordt momenteel met de pilotenvakbond besproken.