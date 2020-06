Biden begint campagne tegen opruiend en ‘fake’ nieuws op Facebook

De Democraat heeft onder meer een petitie opgezet die mensen kunnen tekenen. Ook heeft hij een open brief geschreven aan Facebook-topman Mark Zuckerberg. Binnenkort moet er volgens Amerikaanse media ook nog een filmpje verschijnen waarin de zaak helder wordt uitgelegd.

Facebook kreeg recent nog forse kritiek op zijn besluit om controversiële berichten van Donald Trump op het platform te laten staan. De discussie ging vooral over het bericht van Trump waarin die stelde dat “als het plunderen begint, het schieten begint”. Daarmee reageerde Trump op de rellen na de dood van George Floyd in Minneapolis.

Inmiddels heeft Zuckerberg aangekondigd dat Facebook mogelijk zijn inhoudsbeleid gaat herzien. In een lang bericht op Facebook zei hij onlangs dat het bedrijf andere manieren gaat verkennen voor het omgaan met inhoud die tegen de regels in gaat. Op dit moment is er alleen een keus tussen inhoud laten staan of die te verwijderen.