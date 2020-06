Aboutaleb houdt poot stijf over boa-bewapening

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ziet er nog altijd geen brood in om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de stad uit te rusten met een wapenstok. Hij vindt dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kiest voor ‘de gemakkelijke weg’, door de beslissing bij de lokale driehoeken (burgemeester, politie, Openbaar Ministerie) te leggen.

Boa’s door het hele land, ook in Rotterdam, dringen al lange tijd aan op extra verdedigingsmiddelen vanwege de toenemende agressie waarmee ze te maken krijgen. Grapperhaus heeft toegezegd dat meer boa’s een wapenstok kunnen krijgen, als de driehoek het nodig vindt. “Hij kiepert hiermee het vraagstuk in de maag van de burgemeester”, zei Aboutaleb tijdens een commissievergadering donderdag. “Want wie is aansprakelijk als een boa een wapenstok gebruikt? Dat is de gemeente en de burgemeester is de persoon die hierop wordt aangesproken. Als er dodelijke slachtoffers vallen, wens ik niet in die positie terecht te komen.”

Op paaszondag raakten in Rotterdam vier boa’s gewond toen zij een groep wilden aanspreken op de geldende coronaregels. In de evaluatie van het onderzoek dat wethouder handhaving Bert Wijbenga hiernaar liet uitvoeren staat dat drie bodycams, die in Rotterdam deel uitmaken van de boa-uitrusting, het incident hebben gefilmd. De politie arriveerde vijf minuten na de eerste druk op de noodknop. Er zijn in totaal drie verdachten aangehouden. Alle gewonde boa’s zijn inmiddels weer aan de slag.

Twee keer sneuvelde in Rotterdam een motie om boa’s in de stad te bewapenen met pepperspray en wapenstok. De gemeente Rotterdam heeft wel toegezegd om boa’s aan te sluiten op het portofonienetwerk van de politie. Ook gaan boa’s in bepaalde gebieden in de stad in koppels met politie op pad. Rotterdamse boa’s protesteerden eerder door een aantal dagen geen boetes uit te delen.