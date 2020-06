Moskou deelt waardebonnen uit aan stemmers

Moskou gaat voor tientallen miljoenen aan waardebonnen uitdelen aan mensen in de Russische hoofdstad die meedoen aan een referendum over hervormingen. Die hervormingen maken het onder andere mogelijk dat president Vladimir Poetin nog eens twee termijnen van zes jaar kan doorregeren.

Het referendum wordt gehouden tussen 25 juli en 1 juli. Een functionaris van de gemeente Moskou verklaarde donderdag dat de stad 2 miljoen winkel- en horecawaardebonnen zal uitdelen voor een totaalbedrag van omgerekend bijna 130 miljoen euro. Hij vertelde dat de vouchers bedoeld waren om de detailhandel en horeca een steuntje in de rug te geven nadat de lockdown werd opgeheven eerder deze week.

Critici denken dat de waardebonnen worden uitgedeeld om mensen naar de stembus te lokken en voor hervormingen te laten stemmen. De bonnen staan volgens hen in schril contrast met de magere steun van de Russische regering waarover de kleine zaken klagen.

De critici zien het referendum als het mooi maken van een constitutionele coup. Poetin is al sinds 1999 aan de macht in Rusland. Hij zou volgens de huidige wetgeving in 2024 moeten aftreden.