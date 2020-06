Advies: arbeidsmigrant niet meer in busje naar werk

Om arbeidsmigranten tegen corona te beschermen, moeten ze niet meer in busjes naar hun werk worden vervoerd. Daarnaast moeten ze hun eigen slaapkamer krijgen en beter geregistreerd worden. Die aanbevelingen doet een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer aan het kabinet.

Roemer was gevraagd een team te leiden om advies te geven over bescherming van arbeidsmigranten nadat grote uitbraken waren geconstateerd onder - veelal Oost-Europese - buitenlandse werkers in Nederland.

Het kan volgens het team niet meer dat arbeidsmigranten met een groep in busjes van de woonplaats, vaak ook verzorgd door het uitzendbureau, naar de fabriek of plantage worden gebracht. Het kabinet moet goed laten controleren dat dit niet gebeurt. “Wel kunnen uitzendbureaus zorgen voor elektrische fietsen, touringcars of ander vervoer”, suggereert Roemer.