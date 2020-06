Tekort aan leraren is probleem voor herstartende scholen

De volledige heropening van de basisscholen gaat over het algemeen goed, negen op de tien schooldirecteuren zijn tevreden. Toch krijgen ze soms met problemen te maken. Zo zijn ouders en medewerkers bang om besmet te raken met het coronavirus. Ook het herinrichten en schoonmaken van het gebouw is lastig. Maar het grootste probleem is het extra personeelstekort, zeggen ze in een enquête van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 726 schooldirecteuren.

Een op de zes scholen had een tekort aan personeel in de eerste dagen van de herstart. “Het tekort aan leraren en schoolleiders was al schrijnend, maar met deze crisis zorgt dat voor problemen. Zeker omdat je de klassen niet nog groter kunt maken”, stelt Petra van Haren, voorzitter van de AVS.

In een enkel geval bleek een leerkracht het coronavirus onder de leden te hebben. Sommige leerkrachten behoren tot een risicogroep of hebben iemand in hun gezin die extra risico loopt. Andere leerkrachten kampten met verkoudheid en koorts en konden daarom niet werken.

Ontbreken

Gemiddeld liet 1 leraar per school zich testen en in 5 procent van de gevallen bleek de leerkracht ook daadwerkelijk het coronavirus te hebben opgelopen, aldus de AVS.

Een op de vijf basisscholen geeft weer les aan alle leerlingen, maar op de meeste scholen ontbreken nog een paar kinderen. Dat komt onder meer doordat ze verkouden zijn, doordat iemand thuis tot een risicogroep behoort of doordat ouders zich zorgen maken. Bijna alle scholen hebben hun leerlingen weer in beeld. Ongeveer honderd leerlingen komen nog niet ‘op de radar’. Toen de basisscholen in maart dichtgingen, gold dit voor 5200 leerlingen en toen de scholen met halve klassen heropenden waren 500 leerlingen buiten beeld.