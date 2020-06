Gesloten Tweede Kamer laat kritische burger inbellen

Wie wat van de Tweede Kamer gedaan wil krijgen, kan er weer met een petitie terecht. Bezoekers zijn nog altijd niet welkom in het Kamergebouw, maar via een videoverbinding kunnen Kamerleden verzoekschriften toch in ontvangst nemen.

Het recht om een petitie aan te bieden, is een van de oudste politieke rechten die Nederland kent. Het staat prominent in de grondwet. Iedere dinsdagmiddag, aan het begin van de vergaderweek van de Kamer, verschijnen er wel een paar activisten of belangenorganisaties in het Kamergebouw die een verzoekschrift komen overhandigen. Maar sinds het gebouw in maart op slot ging voor bezoekers, om het coronavirus buiten te houden, kon dat niet langer.

Dat zit veel Kamerleden dwars. Ze missen het contact met burgers en vrezen dat de politiek nu noden over het hoofd ziet.