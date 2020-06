‘Eerste geldverstrekkers gebruiken coronavragenlijst NHG’

Geldverstrekkers beginnen steeds meer de uniforme coronavragenlijst te gebruiken die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft opgesteld, aldus de instantie. De NHG wil in de huidige crisistijd voorkomen dat klanten die in zwaar getroffen branches werken geen toegang meer krijgen tot de hypotheekmarkt. Daarom is in overleg met de markt de coronavragenlijst opgesteld.