Drie coronapatiënten minder op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald van 80 naar 77. Meer dan een op de drie ic’s heeft geen enkele coronapatiënt meer. Dat betekent dat er genoeg ruimte is voor de zorg voor patiënten met andere aandoeningen, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Het blijft belangrijk dat patiënten naar een arts gaan als ze medische zorg nodig hebben en de zorg niet mijden. Het is echt veilig.”

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding gaf donderdag geen cijfers over het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en het aantal patiënten met andere aandoeningen op de ic’s.